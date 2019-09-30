«أبيض الصالات» يخسر ودياً.. ونهائي كأس الاتحاد الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خسر منتخب كرة الصالات، مباراته الودية الدولية الثالثة، على يد ضيفه منتخب قرغيزستان 2-صفر، ضمن تحضيرات الأبيض للتصفيات الآسيوية التي تستضيفها البحرين منتصف أكتوبر القادم، وكان الأبيض قد أهدر فرصاً بالجملة خلال المباراة، واستقبلت شباكه هدفين سهلين في منتصف الشوط الأول، وفي آخر ثانية من زمن المباراة، وعلى صعيد آخر، يسدل الستار على النسخة 11 من بطولة كأس الاتحاد، بنهائي مسك الختام، يجمع بين ناديي البطائح وخورفكان، مساء اليوم بصالة نادي مليحة، وكان البطائح قد تأهل على حساب الظفرة حامل اللقب، بالفوز عليه 3-1 في نصف النهائي، فيما تأهل خورفكان على حساب وصيف بطل النسخة السابقة شباب الأهلي، بالفوز عليه 4-2.