العين يكرم الطواش الصغير

المصدر: الفجيرة – محمد حسن

كرمت إدارة نادي العين ممثلة في محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، المشجع الصغير عبد الله عبد العزيز الطواش، الذي نشر "البيان الرياضي" قصته اليوم، بعد أن تحول من تشجيع الإمبراطور إلى أنصار الزعيم العيناوي.

ووجدت قصته تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع تويتر.

وتوجه والد الطفل عبد العزيز الطواش بالشكر لإدارة نادي العين ممثلة في محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، الى جانب نجم المنصوري لتفاعلهم واهتمامهم وتكريمهم لابنه

واكد والد الطواش الصغير أن العين والوصل "عينان في رأس"، ودائماً ما يترك لأبنائه حرية اختيار النادي الذي يشجعونه، كاشفاً عن تشجيع ابنه الأكبر تركي الطواش لفريق الوصل وهو ضمن أنصار "التراس الامبراطور"، إلى جانب عبد الرحمن الطواش تؤام عبد الله والذي أثر البقاء في زعبيل بجانب فريق الوصل متمنياً التوفيق لمنتخبنا الوطني ولكل الأندية الاماراتية.