عجمان يسجل بداية تاريخية في مشواره مع "المحترفين"

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

لم يكن هناك وضع مثالي لفريق عجمان، أفضل من الذي حققه حتى الآن في دوري الخليج العربي طوال تاريخ مشاركاته في الدوري في عصر الاحتراف، "البرتقالي" انتظر 9 مواسم ليحقق هذه الأفضلية التاريخية التي جعلته يحافظ أعلى نقاطه في أول جولتين، بفضل الفوز الغالي الذي حققه على ضيفه النصر "3-1" وسبق ذلك العودة بنقطة التعادل من بني ياس في الجولة الأولى.

وبرغم أن "البرتقالي" سبق له المحافظة على سجله خالياً من الخسارة في أول جولتين في ثالث مواسمه في دوري الخليج العربي "2011-2012" إلا أنه لم يحصد سوى نقطتين بالتعادل مع بني ياس والنصر، وبرغم فوزه في أول مباراة الموسم الماضي على النصر نفسه إلا أنه خسر بعدها 3 مرات على التوالي.

وبرصد لغة الأرقام لمشوار "البرتقالي" في أول جولتين لدوري الخليج العربي، نجده افتتح نقاطه في أول موسم من الجولة الثالثة بالفوز على الشعب، بعد أن خسر أول جولتين من الوصل وشباب الأهلي، بينما حصد أول نقطة في الجولة العاشرة للموسم الثاني وهو الذي شهد هبوط الفريق للمرة الأولى. ثم حصد نقطتان في أول جولتين لثالث مواسمه مع الكبار في دوري الخليج العربي بالتعادل مع بني ياس والنصر. وجاء في موسمه الرابع ليحصد نقطة وحيدة في أول جولتين بالتعادل مع الظفرة ثم الخسارة من العين.

وانتظر عجمان حتى الجولة الرابعة في خامس مواسمه ليفتتح رصيده من النقاط بتعادل مع الجزيرة وخسر قبلها 3 مرات متتالية من بني ياس ثم العين والشارقة وجاء في موسمه السادس الذي شهد هبوط الفريق للمرة الثانية ليحصد نقطة واحدة في أول جولتين بالخسارة من الوحدة ثم التعادل مع الظفرة.

وبعد العودة مرة ثانية لدوري الخليج العربي، انتظر عجمان حتى المباراة الخامسة ليفتتح رصيده من النقاط بعد الخسارة 4 مرات متتالية من الجزيرة وشباب الأهلي ودبا الفجيرة والعين. وكان فوزه في الجولة الخامسة على النصر أيضاً، وهو الفوز الذي كان نقطة تحول كبيرة مهدت لمشوار البقاء، وكرر عجمان ذات الموقف في الموسم الماضي "ثامن مواسمه في دوري الخليج العربي" بافتتاحه رصيد النقاط بفوز ثمين على النصر في أول مباراة للفريقين. ولكنه خسر في الجولة الثانية من شباب الأهلي فلم يستطع تحقيق أفضل من 3 نقاط في جولتين، عكس ما فعله الموسم الحالي.

ومن مفارقات الأرقام أن مواجهات النصر كانت تمثل نقطة التحول الإيجابية لفريق عجمان، فمعظم المواقف الحرجة للفريق، اجتازها بفضل تفوقه على النصر سواء في البدايات أو عند الحاجة للنقاط لتفادي الهبوط كما حدث في أول موسم بالفوز عندما فاز على النصر في الجولة 19 وهو الفوز الذي أمن له البقاء.