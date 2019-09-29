أحمد خليل: أنا رهن إشارة المنتخب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكّد المهاجم الدولي، أحمد خليل لاعب شباب الأهلي، أنه رهن إشارة المنتخب الوطني الأول، وجاهز لتمثيل «الأبيض» في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذا تم استدعاؤه مجدداً من قبل مدرب منتخبنا الوطني، بعدما اجتاز الظروف الخاصة التي حالت دون انضمامه لصفوف المنتخب في مواجهته الأولى أمام ماليزيا في التصفيات الآسيوية، والتي حسمها منتخبنا بالفوز 2-1.

نقاط مهمة

قال خليل، عقب فوز شباب الأهلي 5-1، على ضيفه الفجيرة أول من أمس: في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي: «حققنا 3 نقاط مهمة، وبعد أداء قوي في بداية مشوارنا في الدوري، وهذا الشيء مهم بالنسبة لنا، لأننا لا نرغب في تكرار ما حدث الموسم الماضي، عندما فقدنا نقاطاً مهمة في بداية المسابقة، ودفعنا الثمن غالياً في نهاية المنافسة على لقب البطولة، كما أن الفوز أسعدنا وأسعد جمهورنا، باعتباره الظهور الأول لشباب الأهلي على ملعبه المفضل في استاد راشد، وبعد غياب طويل، والوجود والفوز في هذا الملعب، أعاد لنا الكثير من الذكريات الجميلة والإيجابية، وأشكر الشباب على ما قدموه أول من أمس، ولا يزال هناك الأفضل لتقديمه، وهناك نقاط أكثر صعوبة، مطلوب منا الفوز بها، وهناك نقاط إيجابية نسعى لتنفيذها داخل الملعب، مع الاستمرار بمحاولة تقديم الأفضل».

مباراة صعبة

وعن رأيه في مباراة شباب الأهلي المقبلة مع الجزيرة، والمنافسة مع زميله محمد جمعة «بيليه»، والمتألق مؤخراً مع «فرسان دبي»، قال أحمد خليل: «بلا شك تنتظرنا مباراة صعبة أمام الجزيرة المنافس القوي، والمباراة ستكون خارج الحسابات والتوقعات، ولكن من وجهة نظري، أياً كانت النتيجة، فإن نتيجة مباراة واحدة، لن تحسم التنافس على درع الدوري، ونحن علينا الاجتهاد لتحقيق النتيجة الأفضل، وحصد المزيد من النقاط، لزيادة فرصتنا بالفوز باللقب، وبالنسبة لـ «بيليه»، فأنا من المعجبين به، ودائماً أتكلم معه، وأتمنى تقديمه الأفضل، ولا أتأثر سلبياً بتنافسي معه، بل على العكس تماماً، لأن المهم مصلحة الفريق، وعلينا بذل كل ما لدينا لفائدة شباب الأهلي، وبالتالي، يصب هذا أيضاً في مصلحة المنتخبات وكرة القدم الإماراتية».

أما عن مستقبله مع المنتخب، قال: «ظروف خاصة أبعدتني عن المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية، ولكن الآن كل شيء انتهى، وأنا الآن تحت أمر المنتخب، ورهن إشارته، وفي انتظار أن يتم استدعائي مجدداً للانضمام إلى صفوف (الأبيض) في استحقاقاته المقبلة، وأتمنى أن نوفق في تحقيق النتائج الجيدة، ونسهم في وصول منتخبنا إلى نهائيات كأس العالم وآسيا في 2022 و2023».