الديربي.. السعادة عند أصحابها وحسرة في الجزيرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

استحق الوحدة الملقب بـ«أصحاب السعادة» الإشادة على المستوى الفني الرائع الذي قدمه في مباراة الجزيرة ومنحه فوزاً مهماً وثميناً على جاره وغريمه التقليدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء أول من أمس على استاد آل نهيان ، ليتجاوز العنابي صدمة البداية المخيبة وغير المتوقعة التي تعرض لها أمام الفجيرة في افتتاحية دوري الخليج العربي وينجح في العودة سريعاً من بوابة ديربي العاصمة، في الوقت الذي اعتلت وجوه جماهير الجزيرة الحسرة على ضياع أول 3 نقاط في مسيرة الفريق الطامح للمنافسة على اللقب.

وقال موريس شتاين المدير الفني لفريق الوحدة إن العنابي حقق الفوز عن جدارة واستحقاق بفضل الروح القتالية ، مؤكداً أن سر سعادته ليست بسبب النتيجة وحسب وإنما لطريقة الأداء والمستوى الفني.

من جهته أرجع يورغن ستريبل المدير الفني لفريق الجزيرة خسارة فريقه إلى الأخطاء الفردية التي ارتكبها اللاعبون.