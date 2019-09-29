جماهير «فرسان دبي» سعداء بالعودة إلى الاستاد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب مشجعو شباب الأهلي، عن سعادتهم بالعودة إلى حضور مباريات فريقهم من مدرجات استاد راشد بدبي، بعد غياب طويل، نظراً لإغلاق الملعب لظروف مشاركته في استضافة نهائيات كأس آسيا 2019.

وأبدى محمد عتيق مشجع شباب الأهلي، سعادته وتفاؤله بتحقيق الفريق للانتصارات على هذا الملعب، والذي وصفه بـ «مقبرة الفرق»، وقال مشجع «فرسان دبي»: «افتقدنا طويلاً للحضور ومساندة فريقنا المفضل في ملعبه الرئيس، وسعادتنا كبيرة، بالانتصار على الفجيرة بنتيجة ثقيلة، تؤكد تفاؤلنا بهذا الملعب».

وأكمل: «نحن كمشجعين سعداء بالعودة إلى ملعبنا، ولدينا الثقة بأن فريقنا على أرضه سيكون غير قابل للخسارة هذا الموسم، وسيكون ملعب استاد راشد بوابتنا لتحقيق البطولات».

كما أعرب عيسى حسن مشجع شباب الأهلي، عن سعادته بالعودة لمساندة «فرسان دبي» من مدرجات استاد راشد، وقال: «تعودت لسنوات طويلة على حضور مباريات فريقي من مدرجات استاد راشد، وخلال فترة إغلاق الملعب، كنت أفتقد هذا الحضور كثيراً». وأضاف: «الحمد لله، أننا عدنا إلى ملعبنا المفضل، وأنا سعيد بالتغييرات الأخيرة التي شهدها استاد راشد، ليكون الحضور في الملعب أكثر جمالاً وراحة عن قبل».

سلطان ورمضان

وحضر سلطان ورمضان، طفلان من مركز راشد لأصحاب الهمم، لمشاركة شباب الأهلي، فرحة العودة للعب مبارياته على أرض استاد راشد.

وأكد المشرفون المرافقون للطفلين من المركز، أن رمضان وسلطان، من المواظبين على تشجيع شباب الأهلي، ودائماً ما يوجدون مع الفريق في الأحداث الهامة، ومنها العودة للعب على أرض استاد راشد.