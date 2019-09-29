أروابارينا: التعديلات تحفز الفريق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، بالتعديلات الأخيرة التي شهدها استاد راشد، وأكد أن قاعة المؤتمرات الصحافية، تمت توسعتها بشكل كبير وجميل، وعلق مازحاً، بأن حضور جميع الصحافيين والإعلاميين الرياضيين في الدولة، لن يملأ تلك القاعة، وأوضح أن تلك التعديلات التي جرت في كافة مرافق النادي محفزة،وجاءت في وقت مناسب، والفريق مقبل على المشاركة في دوري أبطال آسيا أوائل العام المقبل 2020.

وأشار المدرب إلى أن المرة الأخيرة في هذا الملعب، كان مدرباً للوصل، وقاد وقتها الفريق للفوز على شباب الأهلي، وبيّن أنه سعيد بأن قاد الفريق إلى تحقيق فوز كبير في ظهوره الأول على ملعبه، وذلك على حساب الفجيرة 5-1.