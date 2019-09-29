10 نجوم يقترحهم «البيان الرياضي» لـ «الإقامة الذهبيـة» في الإمارات

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله- دبي ـ البيان الرياضي

تعد دولة الإمارات قبلة لعدد من نجوم الرياضة العالميين الذين يحرصون على التردد على إمارات الدولة من حين لآخر، سواء للمشاركة في الفعاليات الرياضية والتي تقام باستمرار، أو لقضاء أوقات العطلة برفقة عائلاتهم وأسرهم، كما أن البعض منهم قرر أن يستثمر ويعمل فيها.

ولطالما كانت الإمارات من الدول التي فتحت أبوابها للجميع من شتى بقاع العالم، خصوصاً بعد أن تم الإعلان عن مراسيم حكومية بشأن منح إقامة طويلة لمدة 10 سنوات، وتلاها الإعلان عن منح إقامة 5 سنوات للمتقاعدين، كلاهما يفرضان شروطاً معينة، وأخيراً تم الإعلان عن نظام البطاقة الذهبية والإقامة الدائمة في الإمارات لفئات محددة تشمل الموهوبين في كل المجالات.

وتزخر الإمارات بعدد كبير من النجوم الموهوبين في المجال الرياضي الذين يقيمون على أراضيها أو يترددون عليها باستمرار، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز نجوم الرياضة العالميين الذين اقترحهم «البيان الرياضي» لنيل «الإقامة الذهبية»:

01 دييغو مارادونا

قضى الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا فترة طويلة في الإمارات ومازال يتردد عليها، حيث سبق وأن تولى تدريب نادي الوصل ثم نادي الفجيرة، كما شغل منصب مستشار رياضي لمجلس دبي الرياضي، وصرح في أكثر من مناسبة بأمنيته الكبيرة في البقاء في الإمارات.

02 محمد صلاح

النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، أحد ألمع النجوم العرب شارك في مؤتمر الشباب بدبي الذي أقيم في العام 2018، ويتحين الفرصة من حين لآخر لزيارة الدولة وسبق وأن نشر العديد من الصور له أثناء استجمامه في دبي.

03 ليونيل ميسي

يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة أحد النجوم البارزين الذين يترددون بصورة دائمة على دبي برفقة عائلته، واعتاد زيارة بعض الأماكن منها: وجهة مِراس «لا مير» والحديقة المائية «لاجونا ووتر بارك».

04 كريستيانو رونالدو

زار البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس دبي أكثر من مرة، ويعد «الدون» من الضيوف الدائمين على فعاليات مؤتمر دبي الرياضي وحفل جوائز دبي جلوب سوكر السنوي، كما يحرص على زيارة الدولة برفقة عائلته لقضاء أوقات ممتعة.

05 بول بوغبا

يحرص الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، على زيارة الدولة من حين لآخر وتحدثت صحف بريطانية في وقت سابق عن لقاء جمع بين ميسي وبوغبا في أحد مطاعم دبي الشهيرة.

06 جوزيف والتر

يبحث اللاعب الأمريكي الشهير، جوزيف والتر هادن، نجم فريق بيتسبيرغ ستيلرز لكرة القدم الأمريكية حالياً سبل الاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية بالدولة، وهو ما كشف عنه أثناء زيارته لمجلس دبي الرياضي أغسطس الماضي.

07 جيمس ميلنر

حضر الإنجليزي جيمس ميلنر نجم ليفربول، إلى بطولة موانئ دبي العالمية للغولف قبل عام، واختار ممارسة اللعبة في تحديات الهواة، إلى جانب قضاء عطلة أسبوع ممتعة في عقارات جميرا للغولف، وهذه ليست المرة الوحيدة.

08 كريم بنزيمة

لا يتردد الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا في زيارة الإمارات حيث سبق وأن تردد على كثير من الأماكن فيها، منها إمارة الشارقة التي زارها لحضور بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية.

09 فرانك ريبيري

نجم فريق بايرن ميونخ السابق والمنتخب الفرنسي لكرة القدم، أوقاتاً سعيدة أثناء إجازته التي قضاها في الإمارات في سبتمبر الجاري، حيث شارك صوره مع معجبيه عبر حسابه الشخصي على «انستغرام».

10 أنجل رودريغيز

اعتاد لاعب الاسكواش الكولومبي ميغويل أنجل رودريغيز، المصنف 14 عالمياً، على المشاركة في نهائيات بطولات أتكو العالمية لمحترفي الاسكواش التي يستضيفها نادي الإمارات للغولف.

عبد الرحمن محمد: خطوة مهمة



أكد عبد الرحمن محمد نجم منتخبنا الوطني والنصر الأسبق، أن منح نجوم الرياضة العالميين «الإقامة الذهبية» خطوة مهمة، تثري الرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن الدولة مفتوحة أمام كافة الرياضيين، وهؤلاء النجوم لديهم القدرة على إثراء الجانب الرياضي بالدولة ولابد من استثمار هذا الحدث للأجيال المقبلة، ووضع لجنة متخصصة تعمل على الاستفادة من القرار وتأثيره على الحركة الرياضية.



وقال: أفضل في البداية أن يتم منح «الإقامة الذهبية» لنجومنا الرياضيين العرب والخليجيين وهم كثر، ثم بعد ذلك يتم منحها لنجوم الرياضة العالمية، ولنا أن نتخيل العدد الكبير للنجوم ليس في كرة القدم فحسب ولكن في مختلف الرياضات الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تطور رياضتنا المحلية .



وشدد عبد الرحمن محمد، على ضرورة إنشاء لجنة تختص بالجانب الرياضي للخروج بالجوانب الإيجابية من القرار واستثمارها بالشكل المناسب.





سعيد الطنيجي: فكرة ذكية



وصف سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة السابق فكرة منح نجوم الرياضة العالميين من المقيمين والزائرين للدولة «الإقامة الذهبية» بالذكية، مشيراً إلى أن هؤلاء النجوم سيلعبون دوراً مهماً في تشجيع الاستثمار والجذب السياحي لما يتمتعون به من شهرة وشعبية عالمية، كما أن أنظار العالم تتجه إليهم.



وقال: هي فكرة ذهبية ولابد من اختيار نوعية اللاعبين بحيث يكونوا مشهورين ويترددون على البلد بصورة منتظمة، حيث ستقدم لهم التسهيلات طبقاً للقرار الأخير سواء على صعيد الاستثمار أو الإقامة، كما مر على «دورينا» مدربين عالميين أمثال ماردونا، كما أن عدداً من نجوم العالم زاروا دبي وشاركوا في بعض الفعاليات نظراً لسبل الراحة والاستجمام والمعاملة الطيبة.



وأضاف: أتوجه إلى مجلس دبي الرياضي بالشكر على فكرة ترشيحه أسماء بعض نجوم الرياضة لنيل «الإقامة» الذهبية، لما للقرار من فوائد تعود على الجميع.