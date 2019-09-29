بني ياس يدخل عالم الكرة النسائية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أدخل نادي بني ياس كرة القدم النسائية إلى مناشط النادي، بخطة تستهدف 58 لاعبة، بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بجانب اتحاد كرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي، وتم الإعلان عن الحدث في مؤتمر صحافي مساء أمس في مول «بوابة الشرق»، بمشاركة سالم نايف الكثيري، المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية ببني ياس، وعبد الله حسن ممثل اتحاد كرة القدم، وحورية الطاهري، المدير الفني للجنة كرة القدم النسائية، وفاطمة العامري ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبحضور محمد سهيل الكثيري عضو مجلس إدارة نادي بني ياس.

ورحب سالم نايف الكثيري في بداية المؤتمر بالحضور، مشيداً بجهود الأكاديمية، وحرصها على تطوير الرياضة النسائية في مختلف المناشط، وأكد أن خطوة ضم كرة القدم النسائية، تصب في الاتجاه الصحيح، الذي يسهم في تطوير هذا المنشط المهم، تأكيداً على الاهتمام برياضة المرأة.

فيما أبانت حورية الطاهري، أن تجاوب نادي بني ياس مع كرة القدم النسائية، يسهم في تكوين المنتخبات الوطنية، عبر تقديم لاعبات متميزات في مختلف الفئات العمرية، مشيرة إلى أن أكاديمية فاطمة بنت مبارك، تعمل على تطوير رياضة المرأة، عبر خطة شاملة، تستهدف الوصول إلى عدد كبير من الأندية.