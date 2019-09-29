«الطواش الصغير» يتخلى عن «الإمبراطور» ويشجع «الزعيم»

المصدر: متابعة - محمد فضل

لم يكن يدور في ذهن الطفل عبدالله عبدالعزيز الطواش الذي لم يتجاوز عمره 9 سنوات أن يتخلى يوماً عن تشجيع فريقه الوصل ويبدل اللون الأصفر بلون آخر لكن يبدو أن الطفل الصغير ضاق ذرعاً بحال «الإمبراطور» لعدم تلبيته طموحاته، وقال الطواش في فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي «الوصل غاب عن البطولات سنوات ودائماً ما يتعرض للهزائم محلياً».

واكد أن الوصل «خرب عليه مزاجه» ولذلك تخلى عن تشجيعه لينضم لجماهير الأمة العيناوية موجهاً رسالة اعتذار مؤثرة إلى بدر حارب لاعب وإداري الوصل السابق قائلاً فيها «كابتن بدر أحبك وايد لكن غصباً عن خشمي ما أروم أرجع الوصل وتعودت على العين».

وتشير لقطات سابقة إلى ارتداء الطفل عبدالله الطواش شعار الوصل ،الموسم الماضي وسط مدرجات «الفهود»، ولكنه تحول الموسم الحالي لتشجيع العين تواجد مع جمهوره خلال مباراة الوصل والعين.