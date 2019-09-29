الداهية الروماني على طريق العودة إلى دورينا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعيش الكرة الإماراتية مفاجآت التغييرات في الأجهزة الفنية، عقب جولتين فقط في دوري الخليج العربي.

انطلق على مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» خلال اليومين الماضيين ماراثون التوقعات عقب جولتين فقط من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وكان النصيب الأكبر للمدرب الروماني كوزمين، وتوقعات بعودته للعمل في الدولة، عبر بوابة أحد أندية العاصمة، خاصة أن الداهية كوزمين يمتلك مسيرة قوية ناجحة مع فريقي العين وشباب الأهلي، قبل رحيله للعمل في الدوري الصيني.

ويعتبر كوزمين من وجهة نظر عدد من خبراء الكرة والمتابعين الحل السحري للنادي العاصمي في حال اكتمال المفاوضات معه بنجاح، خاصة أنه يمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة بأندية الدولة ولاعبيها.

وتأتي أنباء عودة المدرب الروماني إلى الإمارات في الوقت الذي شهدت الساعات الماضية تغييرات فنية في ناديي النصر واتحاد كلباء.