الوصل يبحث عن بدلاء للمصابين

المصدر: دبي - خالد المهيري

شهدت الساعات الأخيرة ترشيح عدد من اللاعبين للانضمام إلى صفوف فريق الكرة بنادي الوصل، في إطار البحث عن بدلاء وإيجاد حلول سريعة لمشكلات الإصابات بالفريق التي يأتي على رأسها إصابة عبد الرحمن علي بقطع في الرباط الصليبي، ما أنهى موسمه ، إلى جانب إصابة علي سالمين وخالد سبيل في مباراة العين.

واتجهت بوصلة الترشيحات نحو إسماعيل الحمادي، لاعب شباب الأهلي، الذي نفى تلقيه أي عرض من الوصل، مؤكداً التزامه بعقده مع شباب الأهلي، فيما تم تداول اسم حمد الحمادي مدافع كلباء للانضمام إلى «الإمبراطور» بنظام الإعارة، ولم يصدر أي تعليق من نادي الوصل بخصوص هذه الأنباء.