145 صفقة قبل 24 ساعة من غلق «الميركاتو»

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

24 ساعة ويغلق باب القيد الصيفي «ميركاتو اللاعبين»، بعد أن استمر طوال الأشهر الثلاثة الماضية، وتحديداً اعتباراً من 7 يوليو الماضي، وهي أطول فترة قيد بين الاتحادات المختلفة، وشهدت تلك الفترة العديد من صفقات قيد اللاعبين سواء المواطنين أو الأجانب، بصفوف الأندية سواء المحترفة أو الهاوية، وشهدت الفترة الماضية إبرام 145 صفقة في الأندية المحترفة، من بينها 43 للاعبين أجانب، 27 للاعب مقيم، و75 للاعبين موطنين، وهذه الأرقام قابلة للزيادة خلال الساعات الأخيرة في مسابقات المحترفين وكذلك الهواة، حيث ينشط «الميركاتو» كالعادة في مثل هذا الوقت.

وتتسارع خطوات مسؤولي الأندية من أجل إنهاء التعاقدات قبل غلق باب القيد غد، حيث تدور حالياً عدة مفاوضات بين الأندية من أجل إتمام عدة صفقات إعارة،، كما يتم تقييم موقف بعض اللاعبين الأجانب لاحتمال إجراء عملية استبدالهم .

وسيعاد فتح باب القيد في المرحلة الشتوية، من 7 يناير إلى 3 فبراير المقبلين.

ومع إقامة جولتين من دوري الخليج العربي للأندية المحترفة، ومن قبلهما وقفت الأندية على مستوى لاعبيها سواء من المواطنين أو الأجانب،

وقامت الأندية مؤخراً بتقييم موقف لاعبيها المصابين من أجل إجراء عملية استبدال سريعة، والتعاقد مع لاعبين جدد قبل غلق باب القيد.