البطائح وخورفكان إلى نهائي كأس الاتحاد للصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تأهل فريقا البطائح وخورفكان إلى نهائي النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات على حساب الظفرة حامل اللقب ووصيفه شباب الأهلي بطل ثلاثية الموسم الماضي والسوبر في المباراتين اللتين لعبتا على ملعب صالة اتحاد كلباء وسيلتقي البطائح مع خورفكان في نهائي البطولة غداً.

وفي المباراة الأولى فاز البطائح على الظفرة بنتيجة 3-1.

وفي المباراة الثانية وقبل أن تبدأ احتج شباب الأهلي على أرضية الملعب بعد أن ظهرت بقع مياه على أرضية صالة نادي اتحاد كلباء لم يكن لها وجود في المباراة الأولى ويبدو أن التكييف بالصالة تأثر بالرطوبة ونزلت بقع على أرضية الصالة واحتج شباب الأهلي على سوء الأرضية وأنها سوف تتسبب في إصابة اللاعبين من الفريقين إلا أن المباراة لعبت وانتهت بفوز خورفكان 4-2.