النصر يدشّن صفحة فيرسلاين اليوم

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يدشّن النصر صفحة المدرب الهولندي يان فيرسلاين اليوم، بعد تكليفه من مجلس إدارة شركة الكرة بالإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم بصفة مؤقتة، خلفا للبرازيلي كايو زاناردي المقال من مهامه أول من أمس.

ويقود فيرسلاين تدريبات العميد مساء اليوم استعداداً لمواجهة الظفرة لحساب الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، الخميس المقبل على استاد آل مكتوم.

وأكد المدرّب الجديد جاهزيته للمهمّة الجديدة، وأنه سيعمل على استعادة ثقة اللاعبين في أنفسهم و سيبذل كل جهوده لتحسين صورة الفريق وتحقيق نتائج أفضل.

ويستعين فيرسلاين في تجربته الجديدة بخبرته الواسعة في الكرة الإماراتية، حيث سبق أن أشرف على تدريب الجزيرة بين 2001 و2003 ثم في موسم 2006 -2007، كما درّب فريق الشعب في موسم 2004-2005، وعمل مساعدا لمواطنه هينك تين كات عندما كان مدربا لفريق الجزيرة بين 2016 و2018، و سبق له الإشراف على مدرسة الكرة بنادي الجزيرة.

وشملت التغييرات التي قررتها شركة الكرة إقالة المدير التنفيذي خليفة سليمان، مثلما أشارت إليه "البيان" أمس (تغيير في الإدارة التنفيذية) وإعادة تشكيل اللجنة الفنية.