"الدفاع عن النفس" يثمن وصول الإمارات للفضاء

المصدر: البيان الرياضي

ثمن رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبد الرحمن العويس الإنجاز الاماراتي الفضائي، وبارك باسم أسرة النادي للقيادة الحكيمة ولشعب الامارات وصول أبناء الإمارات إلى الفضاء، عبر انجاز رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

وذلك في حفل أقيم في فندق شيراتون الشارقة بمناسبة نيل النادي شهادة الآيزو في الإدارة المتكاملة في إعداد وتأهيل جيل رياضي وثقافي ووفقاً لأفضل القيم الأخلاقية والممارسات العالمية لرياضة الدفاع عن النفس والتي منحته إياها شركة" LRQA"، كأول نادي محلي وعالمي متخصص ينال هذه الشهادة.

بحضور الامين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد سعيد المدفع، ونائب رئيس مجلس ادارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس احمد سعيد الجروان، ورئيس مجلس ادارة نادي الحمرية جمعة الشامسي.

وشهد الحفل تكريم أصحاب الإنجازات وابطال النادي والقيادات التي أسهمت في تتويج النادي بالإنجاز العالمي.

وتوجه أحمد عبد الرحمن العويس بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة و ثمن الدعم اللامحدود لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومثنياً على رعاية مجلس الشارقة الرياضي.

وكشف العويس عن عدد من انجازات النادي التطويرية ومنها أول نادي افتتح مراكز رياضية في الحدائق العامة لممارسة رياضات الدفاع عن النفس، وأول نادي في الإمارات نظم بطولة قارية متمثلة ببطولة غرب اسيا للمنتخبات.