الحمرية يضم بكاري كوني وبرازيليان في صفوف الحصن ودبا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعلن نادي الحمرية عن تعاقده مع المحترف الإيفواري بكاري كوني، اللاعب الذي ارتدى قمصان أربعة أندية محلية هي الإمارات وعجمان واتحاد كلباء ودبا. وتم تقييده رسمياً في كشوفات النادي باتحاد الكرة بديلاً للبرازيلي جليمار الذي أُصيب قبل انطلاقة الموسم بقطع في أربطة الكوع؛ حيث تقرر غيابه لثلاثة أشهر. مما يعني عودته للتدريبات خلال الدور الثاني من دوري الهواة.

وكان دبا الحصن قد ضم المهاجم البرازيلي رفائيل وذلك بحضور إبراهيم بغداد رئيس مجلس إدارة النادي. ويعد المهاجم رفائيل الأجنبي الثاني في صفوف الفريق بعد أن تم التعاقد مع البرازيلي رودريجو قادماً من خورفكان، بعد أن اختير كأفضل لاعب أجنبي في دوري الهواة خلال الموسم المنصرم. وقاد نسور خورفكان للصعود لدوري الأضواء والشهرة بعد 10 مواسم في دوري المظاليم.

وفي ذات السياق واصل دبا "النواخذة" تحركاته على مستوى التعاقدات، وتمكن من جلب البرازيلي روجر مندونسا ضمن فئة المقيمين، وهو اللاعب الثاني الذي يتمكن النواخذة من كسب توقيعه خلال 48 ساعة، بعد ضم مواطنه ميجيل أمس الأول، ليكون الثنائي بجانب المهاجم البرازيلي فينسيوس القادم من دبا الحصن، وهداف دوري الدرجة الأولى في آخر موسم.