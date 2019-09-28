الظنحاني أسرع ردة فعل بين الحراس

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نجح فهد الظنحاني حارس بني ياس على الوجه الأكمل أمام الظفرة في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي والتي انتهت بالتعادل 1-1، وأظهر الظنحاني أسرع ردة فعل من حراس المرمى عندما تصدى لتسديدتين ببراعة، الأولى عند الدقيقة 68 وأبعدها بصعوبة، وكرر المشهد مع تسديدة سهيل المنصوري في الدقيقة 80، ومنعها من دخول المرمى.

وظهر الصربي رازوفيتش مدرب الظفرة راضياً عن مردود فريقه مؤكداً أنه كان يأمل الخروج بالنقاط الثلاث، وقال: تفوقنا على المنافس، والتعادل أفضل من الخسارة وكسبنا نقطة لكن الجيد هو تطورالأداء مع انضباط اللاعبين.

وقال الألماني شايفر مدرب بني ياس إن أداء «السماوي» في الشوط الأول لم يكن جيداً بسبب تركيز اللاعبين على التمريرات الطويلة، وأضاف: أسعى للفوز دائماً لكن الجيد هو العودة للمباراة بعد التأخر بهدف.