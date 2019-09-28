ليكو: «الزعيم» 10 /‏‏ 10

المصدر: دبي - خالد المهيري

أكد الكرواتي إيفان ليكو، مدرب العين أن «الزعيم» استحق الفوزعلى الوصل «انتهت المباراة 3 - 1 بملعب زعبيل» بالجولة الثانية لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وقال لعبنا ضد خصم قوي، بداية المباراة كانت صعبة، وتلقينا هدفاً ولكننا عدنا إلى أجواء المباراة وحصدنا النقاط الثلاث، وكذلك لا أنسى تأثير الطقس والرطوبة على أدائنا في اللقاء.وأشاد إيفان ليكو بأداء النجم بندر الأحبابي وقال: سجل الهدف الثاني، وساهم في تسجيل الثالث، وعملياً كنا الأفضل في المباراة باستثناء الدقائق الأولى، هي رسالة جيدة بأن كرة القدم لا تقف على لاعب معين، وأن علينا مواصلة التحسن وتطوير الفريق.

وأكد ليكو، أن مباراتهم مع «الإمبراطور» كانت أفضل من مباراتهم السابقة مع اتحاد كلباء، إذ تم تصحيح نقاط الضعف، وزيادة نقاط القوة، معتبراً بأن التقييم الحالي لـ «الزعيم» هو «10 /‏ 10» ولكن دائما هناك رغبة في التحسن وحصد النقاط.

وهاجم إيفان ليكو مرددي الشائعات حول وجود خلافات بينه وبين النجم البرازيلي كايو قائلاً «هو أحد أفضل اللاعبين وهو رقم صعب في الفريق، وقبل شهرين ارتبط اسمي بعودة عموري إلى العين، وحالياً يتحدثون عن وجود خلافات مع كايو، وأقول لمرددي الشائعات توقفوا ودعونا نركز على كرة القدم».

انتقاد

ومن جانبه، هاجم مدرب نادي الوصل الروماني ريجيكامب، الأداء التحكيمي في المباراة، عقب تعرض اللاعب علي سالمين لكسر في الأنف بسبب التدخل العنيف من لاعبي العين، وقال:خسرت عبدالرحمن علي في لقاء النصر، والآن علي سالمين، من لاعبين لعبوا بعنف وبشدة في الملعب، التحكيم لم يقم بأي شيء، لقد خسرنا لاعبين مهمين في مباراتين، والذين تسببوا في هذا الأمر لم يتلقوا أية عقوبة، رغم توفر كافة الإمكانيات لكشف مثل هذه الحوادث. وأضاف ريجيكامب «ليس هناك أية حلول، وسوف نطلب من إدارة النادي جلب مدافع جديد في الفترة المقبلة، وأتمنى أن تكون إصابة علي سالمين بسيطة».

وعن تقييمه لـ «الإمبراطور»، قال: سيطرنا في الشوط الأول وأهدرنا عدداً من الفرص المحققة، ولكن تمكنا من تسجيل الهدف الأول، وتلقينا بعدها هدف التعادل، وفقدنا علي سالمين، وكذلك خالد سبيل الذي عانى من مشاكل عضلية، وفي الشوط الثاني خسرنا خط الوسط، وتمكن نادي العين من تسجيل هدفين من هجمات مرتدة.