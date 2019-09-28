الشارقة يؤكد علوّ كعبه وكلباء يقيل فيفياني

المصدر: كلباء - محمد فضل

أكد الشارقة علو كعبه على «أبناء عمومته» فبعد فوزه قبل أسبوع على خورفكان الوافد الجديد لدوري المحترفين، فإنه نجح في إضافة فريق اتحاد كلباء إلى قائمة ضحاياه وفاز عليه في عقر الدار 3-1 وهو الانتصار الأول للفريق على «النمور» بعد موسم كامل لم يتمكن فيه بطل الدوري من الفوز على كلباء، إذ انتهت مباراتا الفريقين في الموسم الماضي «ذهاباً و إياباً» على وقع التعادل.

إقالة

وفي رد فعل سريع على الخسارة قررت إدارة نادي اتحاد كلباء ، إقالة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني وتكليف مساعده فراس الجباس بالمهمة لحين التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم .

وجاء قرار الإقالة في اجتماع شركة كرة القدم مساء امس بمقر النادي حيث تم الاتفاق على فك الارتباط بالمدرب الإيطالي بسبب سوء النتائج التي تمت على يده منذ بداية الموسم الحالي والذي خاض فيه 4 مباريات اثنتان في الدوري ومثلهما في الكأس لم يحقق فيهما أي فوز ،ووجهت إدارة الشركة الشكر للمدرب فيفياني ومعاونوه.

رسائل

من ناحية أخرى وجه عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة من خلال نتيجة المباراة رسائل إلى منافسيه بأن فريقه سيدافع بقوة عن اللقب، للاحتفاظ به للعام الثاني على التوالي، وأشاد العنبري بالعمل الجماعي داخل فريق الشارقة والتزام اللاعبين وحضورهم الذهني، متمنياً استمرار النتائج الإيجابية، وامتدح جهود البرازيلي إيغور ووصفه بالمميز والموهوب.

وأشار العنبري إلى أنه فخور بلاعبي الفريق والذين خاضوا مباراة كلباء بتركيز عال وقال: منعنا «النمور» من المبادرة في التسجيل، كما أن لاعبينا احترموا قدرات المنافس الذي يمتلك عناصر جيدة من الأجانب والمواطنين. وقال: فرضنا أسلوب لعبنا وحققنا الفوز. وتابع: الموسم طويل ونحتاج لكل اللاعبين والفريق نجح في إيجاد الحلول، مستعيدين ثقافة الفوز.