التعادل يحسم لقاء «الذكريات» بين خورفكان وحتا

المصدر: كلباء - علي الظاهري

حسم التعادل 1-1 مواجهة خورفكان وحتا في أول لقاء استعاد فيه الفريقان ذكريات الموسم الماضي بعد الصعود إلى دوري الخليج العربي، ليحصد كل منهما أول نقطة له في الموسم، في المباراة التي أقيمت على ملعب اتحاد كلباء وشهدت حضور 734 متفرجاً يوم أمس لحساب الجولة الثانية التي حملت شعار «طموح زايد يعانق الفضاء» احتفاءً برفع اسم الإمارات في الفضاء بعد الإنجاز التاريخي للدولة بوصول أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية. سجل هدف خورفكان البرازيلي رافائيل دوباولا «دودو» في الدقيقة 46 فيما أحرز هدف حتا عبدالله كاظم في الدقيقة 68.

بداية حذرة

جاءت البداية حذرة من الطرفين، واستطاع خورفكان الوصول إلى مرمى حتا في أكثر من هجمة أثمرت إحداها تسجيل البرازيلي بيدرو جونيور هدفاً في الدقيقة 11 ألغاه حكم المباراة سلطان محمد بداعي التسلل. واضطر فريق حتا إلى إجراء تغيير مبكر في الدقيقة 25 بخروج قائد الفريق ماهر جاسم بسبب الإصابة ودخول اللاعب محمود قاسم. وكاد البرازيلي بيدرو جونيور يضع فريقه خورفكان، بعد تعمقه إلى دفاع حتا ليسدد كرة ضعيفة على يسار الحارس درويش محمد. وتركز اللعب في معظم الفترات في منطقة الوسط، ولم يشهد الشوط الأول خطورة بالغة من كلا الطرفين، باستثناء بعض الكرات وأبرزها رأسية لاعب حتا الإسباني لوبيز والتي اعتلت العارضة.

خطأ فادح

وارتكب درويش محمد خطأ كان سيكلف فريقه غالياً في الدقيقة 43، حيث حاول إبعاد كرة من خارج المنطقة ليقطع الطريق عليه مهاجم خورفكان البرازيلي بيسمارك الذي رفض هدية حارس حتا وحول الكرة إلى داخل منطقة الجزاء لتتشتت من دفاع حتا بعد غياب المتابعة في لحظات حبست الأنفاس لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية نارية

جاءت بداية الشوط الثاني نارية، واستطاع البرازيلي رافئيل دودو أن يضع فريقه في المقدمة في الدقيقة الأولى من الشوط «46» بعد تسديد كرة صاروخية من خارج المنطقة لتسكن الشباك في الزاوية اليسرى. حاول حتا إدراك التعادل ورمى بثقله الهجومي بعد استقبال الهدف الأول، لينجح عبدالله كاظم في إدراك التعادل بعد تلقيه كرة عرضية راوغ فيها دفاع خورفكان ليضع الكرة ويسدد بدقة في زاوية الحارس محمد يوسف اليسرى. وأثارت الدقيقة 84 الشكوك حول أحقية حتا بضربة جزاء بعد تدخل دفاع خورفكان على الإسباني لوبيز، ليستأنف الحكم المباراة بعد عدم لجوئه إلى تقنية الحكم المساعد «فار».

تشكيلة

لم تشهد تشكيلة حتا تغييراً عن تشكيلة الجولة الماضية باستثناء حارس المرمى حيث دفع المدرب كريستوس كونتيس بالحارس درويش محمد بدلاً من زايد الحمادي، كما ضمت التشكيلة كلاً من كلايتوس سانتوس، دانييل أمورا، ماهر جاسم، ريكاردو فالنتي، عبدالله كاظم، لاحج صالح، كريستيان لوبيز، عبدالله خميس، عدنان حسين، وليد سراج. فيما فضل مدرب خورفكان باولو كاميلي إجراء تغييرات بسيطة على التشكيلة، بتواجد أحمد حبوش وعادل جمال وحسن أمين بدلاً من فهد حديد وعادل سبيل وعمر أحمد.

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شهدت المباراة 7 تغييرات من قبل الطرفين، حيث خرج ماهر جاسم وعوض مكانه محمود قاسم وخرج عدنان حسين وعوض مكانه عبدالله الصيعري وراشد سالم بدلاً من عبدالله كاظم، كما عوض في خورفكان فهد حديد زميله بيسمارك وخروج عادل جمال ودخول انطونيو جونيور وعوض محمد مال الله مكان زميله بيدرو وجنينهو عوض مكان عادل جمال.