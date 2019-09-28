محمد حماد: نتيجة مرضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد محمد عبيد حماد، مشرف فريق العين، أن النتيجة التي حققها «الزعيم» بالفوز على الوصل مرضية جداً، خاصة أنها تحققت خارج أرضه، وأمام فريق كبير وهو الوصل، ودائماً هذه اللقاءات مثيرة وقوية، بالإضافة إلى تميزها بالحضور الجماهيري الكبير.

وأضاف: كافة اللاعبين قدموا أداء مميزاً، و كانت لنا الأفضلية، ونتمنى مواصلة مشوار الانتصارات في المباريات المقبلة.

وقال محمد حماد، عملنا على تجهيز اللاعبين بشكل جيد، رغم وجود الإصابات، وساهمت التغييرات التي قام بها المدرب إيفان ليكو في تحقيق النتيجة الجيدة.

وعن كايو، أكد محمد حماد، الجهاز الطبي يعمل على إعداد النجم البرازيلي للعودة للمشاركة مع «الزعيم»، وستكون خلال لقائنا مع الشارقة أو حتا.