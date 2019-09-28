بندر الأحبابي: المسؤولية كبيرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبّر بندر الأحبابي نجم العين عن سعادته بالنتيجة الإيجابية التي خرج بها «الزعيم» بالفوز على الوصل. وقال: نستشعر المسؤولية الواقعة علينا في مثل هذه المباريات، ويجب استغلال كافة الفرص لإحراز الأهداف.وأضاف: إن الثقة موجودة، والجلوس في دكة البدلاء لا يفقدني الثقة، ولدينا دكة مميزة في «الزعيم».

وأشاد بندر الأحبابي، بالهدف الحاسم الذي سجله لابا كودجو، مشيراً إلى أن تكتيكات المدرب إيفان ليكو وخبرته ساهمت في حسم اللقاء. ومن جانبه أكد البرازيلي فابيو دي ليما، نجم الوصل أنهم لعبوا مباراة جيدة في الشوط الأول، إلا انه عقب تلقي الهدف الثاني للعين، انخفضت معنويات اللاعبين بعض الشيء بالإضافة إلى تأثر اللاعبين بعاملي الطقس والرطوبة، وقال: نعد الجماهير بعودة قوية في المباريات المقبلة.