مشجع نصراوي يتنازل عن بطاقة «VIP»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

اجتاحت موجة من الغضب جماهير النصر بسبب الخسارة الموجعة، التي تلقاها فريقها من عجمان بنتيجة 1 - 3 أول من أمس، لحساب الجولة الثانية لدوري الخليج العربي لكرة القدم، أحد المشجعين عبر بطريقة مختلفة عن عدم رضاه عن أداء العميد، وقام بنشر إعلان على موقعه في «تويتر» يعلن فيه تنازله مجاناً عن بطاقة الدخول للمباريات وهي من فئة «VIP» إضافة إلى بطاقة مواقف السيارات.

وكتب المشجع على موقعه: «متوفر بطاقة «VIP» مع باركن موسم 2019 -2020 للتنازل من دون مقابل». ويأتي رد فعل المشجع ضمن سلسلة من ردود الفعل الغاضبة من جماهير «العميد» للأداء الباهت للفريق في الجولتين الأولى والثانــية من دوري الخلــيج العربي اللتين لم يحصد فيهما إلا نقطة واحدة من أصل 6.

ولعب النصر 5 مباريات رسمية حتى الآن في الموسم الجديد بين مسابقتي كأس الخليج العربي والدوري حقق خلالها فوزاً وحيداً على اتحاد كلباء، فيما خسر من شباب الأهلي وعجمان وتعادل مع خورفكان والوصل.