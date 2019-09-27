النيران الصديقة تحسم ديربي العاصمة لمصلحة الوحدة

المصدر: ابوظبي - محمد صادق- تصوير-سيف الكعبي



استعاد الوحدة توازنه وحقق فوزه الأول في دوري الخليج العربي، بعد تغلبه على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ديربي العاصمة، الذي أقيم اليوم بإستاد آل نهيان في ختام مباريات الجولة الثانية من المسابقة،وجاء هدف الفوز من نيران صديقة من المدافع الجزراوي العطاس.

ووضع الوحدة أول ثلاث نقاط في جعبته ليقفز إلى المركز السادس في جدول الترتيب خلف الجزيرة الذي تلقى أول هزيمة له في البطولة.

حفل الديربي بالإثارة والندية منذ الدقيقة الأولى بعد أن جاء متكافئاً إلى حد بعيد بين الفريقين أغلب فترات اللقاء.

تقدم الجزيرة بهدف في الدقيقة 10 عن طريق تسديدة قوية "على الطاير" من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس الوحدة محمد الشامسي.

وعادل الإسباني كارليتوس النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 20 ليقدم أوراق اعتماده لجماهير الوحدة.

ومع بداية الشوط الثاني نجح خلفان مبارك في وضع الجزيرة في المقدمة مجدداً بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 46، قبل أن يعود هداف الوحدة تيغالي لمعادلة النتيجة للمرة الثانية بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة خطف الوحدة الفوز بهدف من النيران الصديقة بعد أن سجل مدافع الجزيرة محمد العطاس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.

وحاول الجزيرة في الدقائق الأخيرة تعديل النتيجة إلا أن محاولاته لم يكتب لها النجاح، وسط إضاعة لاعبي الوحدة أكثر من هدف محقق في الوقت المحتسب بدل من الضائع.