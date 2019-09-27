فيرسلاين مدربا للنصر وإعادة تشكيل اللجنة الفنية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

علم "البيان الرياضي" أن مجلس إدارة شركة الكرة في نادي النصر اتخذ جملة من القرارات سيتم الإعلان عنها في الساعات القليلة المقبلة، من بينها تعيين الهولندي فيرسلاين المدير الفني لأكاديمية الكرة مدرباً مؤقتاً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي التي تمت إقالته مساء اليوم، كما تم إعادة تشكيل اللجنة الفنية برئاسـة عبد الرحمن أبو الشوارب وعضوية فيرسلاين والحفاظ على عضوية بعض الأعضاء من اللجنة السابقة.

وستقوم اللجنة الفنية بإعاة تقييم كافة اللاعبين واختيار المدرب القادم للنصر الذي تشير بعض المصادر إلى أن الهولندي مارسيل كايز المدرب السابق للجزيرة هو أقرب المرشحين لهذا المنصب.