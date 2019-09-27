كلباء يقيل الإيطالي فيفياني ويكلف الجباس "مؤقتاً" بالمهمة

المصدر: كلباء – محمد فضل

أقال نادي اتحاد كلباء المدرب الإيطالي فابيو فيفياني وتكليف مساعده فراس الجباس بالمهمة لحين التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم ، وجاء قرار الإقالة عقب اجتماع شركة كرة القدم الذي تم مساء اليوم بمقر النادي حيث تم الاتفاق على فك الارتباط بالمدرب الإيطالي وذلك بسبب سوء النتائج التي تمت على يديه منذ بداية الموسم الحالي والذي خاض فيه 4 مباريات اثنتان في الدوري ومثلهما في الكأس لم يحقق فيهما أي فوز يذكر وخسر أمس أمام الشارقة 3-1 في ثاني مباريات دوري الخليج العربي ، وقامت إدارة الشركة بتوجيه الشكر للمدرب فيفياني ومعاونوه.