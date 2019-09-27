الهاشمي يهدي الإمارات ذهبية الجودو في بطولة الخليج

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

توج حمد أحمد الهاشمي لاعب منتخب الإمارات الوطني للجودو ونادي خورفكان ، بالميدالية الذهبية في بطولة الخليج للجودو للإشبال تحت 15 سنة، التي تنظمها اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الإتحاد الكويتي للجودو، الذي يستضيف البطولة بمشاركة 4 منتخبات.

وجاء فوز الهاشمي في منافسات وزن تحت 50 كغم اليوم، بعد تفوقه على مسفر الكعبي "قطر"، سليمان ناهض "السعودية"، مشعل البذالي "الكويت"، مقدما مستوى رائعاً أستحق عليه إنجاز الميدالية الذهبية الأولى لمنتخبنا في البطولة التي تضم أيضا منافسات فئة الشباب التي تقام غداً السبت في ختام البطولة.

وقدم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس إتحاد الإمارات للمصارعة والجودو ، التهنئة لإعضاء البعثة ، على الإنجاز الذي تحقق ، مؤكدا أن يتزامن مع فرحة كبيرة تعيشها الإمارات تتمثل في الوصول إلى الفضاء ترجمة لرؤية وطموح المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ذاكراً أن إنجاز الهاشمي يفتح الطريق أمام مستقبل الجودو الإماراتي ويؤكد تطوره المستمر.

تضم بعثة الإمارات للجودو برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، 9 لاعبين من فئتي الاشبال والشباب من بينهم 5 لاعبين من فريق نادي اتحاد كلباء هم حسين سعيد الشامسي ،احمد جاسم الثميري ، راشد محمد الحوسني ، عيسى جميل البدري ،علي حسن الدرمكي ، ولاعبين من نادي خورفكان هما محمد راشد النقبي ، حمد أحمد الهاشمي ، ومن نادي الشارقة مانع جمعة عبد الرحمن ، ومن نادي الفجيرة للفنون القتالية سعيد النقبي .