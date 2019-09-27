اتحاد الكرة يجتمع بممثلي وسائل الإعلام المحلية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، في مقره بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي مختلف وسائل الإعلام المحلية، بحضور محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم النمر، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، والدكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات الوطنية، مشرف المنتخب، وإسماعيل راشد مدير المنتخب، وسالم النقبي رئيس قسم الإعلام المسؤول الإعلامي للمنتخبات الوطنية، إلى جانب رؤساء الأقسام الرياضية في صحفنا المحلية وقنواتنا الرياضية.

ورحب بن هزام بالحضور، ناقلاً لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مشيداً بالتعاون المستمر والدائم بين اتحاد كرة القدم ووسائل الإعلام المختلفة بالدولة، مشيراً أن الاجتماع يأتي في ظل حرص الاتحاد على تدعيم العلاقات بين الطرفين، والتأكيد على أن الإعلام بشتى أنواعه، يُمثل حجر الأساس، ويعتبر الشريك الأساسي للاتحاد والمنتخبات الوطنية.

وجدد بن هزام شكره لوسائل الإعلام، على تغطيتهم الدائمة والمستمرة لمختلف أنشطة الاتحاد ومنتخباتنا الوطنية في مختلف مشاركاتها الإقليمية والقارية والعالمية، مشيداً كذلك بالتعاون القائم مع جمعية الإعلام الرياضي بالدولة، حول التنسيق بشأن إيفاد ممثل للجمعية مع منتخباتنا الوطنية، خلال المشاركات الخارجية، لتغطية المباريات والتدريبات، بالتعاون مع إدارة الإعلام بالاتحاد، وإخراج رسالة صحافية موحدة وشاملة لكافة الصحف المحلية.

وبحث الاجتماع آلية وضع استراتيجية إعلامية مشتركة وموحدة للمنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، تُساعد المنتخب الوطني في إحراز النتائج الإيجابية خلال مباريات التصفيات.