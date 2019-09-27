«الأبيض» الأولمبي في المجموعة الرابعة لكأس آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سُحبت ظهر أمس في العاصمة التايلاندية بانكوك قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند للفترة من 8 إلى 26 يناير 2020 والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وممثلي المنتخبات المشاركة، حيث حضر من جانب منتخبنا الأولمبي جمال بوهندي مدير المنتخب وماسيج سكورزا مدرب المنتخب.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبنا الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام، كوريا الشمالية والأردن، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات تايلاند، والعراق، وأستراليا والبحرين، والمجموعة الثانية منتخبات قطر، واليابان، والسعودية وسوريا، والثالثة منتخبات أوزبكستان، وكوريا الجنوبية، والصين وإيران.

بداية

ويتأهل البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وفي حال تواجد منتخب اليابان (مستضيف دورة الألعاب الأولمبية) ضمن المراكز الثلاثة الأولى فسيتم تأهيل صاحب المركز الرابع مباشرة إلى الأولمبياد.

ويستهل منتخبنا مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب فيتنام يوم 10 يناير، فيما يواجه منتخب كوريا الشمالية بالجولة الثانية يوم 13 يناير على أن يختتم مبارياته بالدور التمهيدي بمواجهة منتخب الأردن يوم 16 يناير. وقال جمال بوهندي مدير منتخبنا الأولمبي إن القرعة جاءت متوازنة وجميع منتخبات المجموعة في مستوى واحد والأبيض سيكون جاهزاً للبطولة من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات الودية التي سيخوضها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأبيض الأولمبي يضم في صفوفه عناصر متميزة قادرة على تحقيق تطلعات وآمال الجماهير الإماراتية في المنافسة على انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 وتكرار إنجاز لندن 2012.

معسكر

ويستعد منتخبنا للنهائيات من خلال إقامة معسكر خارجي خلال أيام «فيفا» بشهر أكتوبر في سنغافورة وفيتنام تتخلله خوض مباراتين وديتين أمام سنغافورة وفيتنام، وفي شهر نوفمبر سيخوض المنتخب بطولة دولية ودية بدبي خلال أيام الفيفا بمشاركة 6 منتخبات آسيوية.

وكان الأبيض الأولمبي تأهل إلى النهائيات عن جدارة واستحقاق بعد تصدره للمجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات السعودية ولبنان والمالديف ولعبت مبارياتها في شهر مارس الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث جمع الأبيض 7 نقاط بعد فوزه على لبنان (6 ـ 1) وعلى المالديف (3 ـ 0) فيما تعادل مع شقيقه المنتخب السعودي (1 ـ 1).