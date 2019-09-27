خورفكان وحتا.. ذكريات الهواة

المصدر: خورفكان - محمد فضل ــ دبي-علي الظاهري

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يستعيد كل من خورفكان وضيفه حتا ذكريات تواجدهما خلال الموسم الماضي بدوري الهواة، عندما يلتقيان اليوم عند الساعة السادسة والنصف مساء بملعب كلباء في مباراة عنوانها «مداواة الجراح» وذلك في أعقاب تعرض خورفكان للهزيمة أمام الشارقة وخسارة حتا على ملعبه أمام شباب الأهلي بثلاثية نظيفة.

وأكد البرازيلي باولو كاميلي مدرب خورفكان على أهمية مواجهة حتا، لافتاً إلى أنها تمثل أهمية كبيرة للطرفين وذلك بسبب الدوافع المشتركة في حصد النقاط الثلاث وتعويض الخسارة الافتتاحية أمام الشارقة، وطالب كاميلي لاعبيه بضرورة استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف.

من جانبه، يسعى فريق حتا إلى حصد أول نقاط مشواره في دوري الخليج العربي وتعويض الخسارة القاسية التي مني بها من شباب الأهلي في الجولة الماضية بثلاثية. ويخوض الفريق مباراته أمام خورفكان مكتمل الصفوف، كما أنهى تحضيراته بمعنويات عالية متسلحاً بطموح العودة بفوز ثمين .

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أن استعدادات فريقه لجميع الفرق في الدوري متشابهة، ومواجهة خورفكان بعد غد التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري، لا تختلف عن تحضيرات «الإعصار» لأي مباراة أخرى، موضحاً أن الطموح متشابه بين حتا وخورفكان وهو البقاء في الدوري، مما يجعل الخروج بنتيجة إيجابية مطلباً وضرورة.