استريبل:نسعى إلى تقديم مباراة قوية

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الهولندي يورغن استريبل المدير الفني لفريق الجزيرة، إنه يتطلع وفريقه بشغف إلى مواجهة الوحدة في «ديربي العاصمة» ويترقب مواجهة مواطنه موريس شتاين، لافتاً إلى أن تحضيرات فريقه تسير بشكل جيد، ولا عقبات تقف أمام لاعبي فريقه في تقديم مباراة قوية المستوى، وأوضح أنه ومواطنه شتاين ينتميان إلى المدرسة الهولندية ولكل منهما فلسفته التدريبية الخاصة، كما أوضح أن لديه معلومات أن ديربي العاصمة أبوظبي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

ترقب

وأكد المدير الفني لفريق الجزيرة، على أهمية المباراة بالنسبة لفريقه موضحاً أن الجميع يترقب هذه المباراة، وأنها بمثابة تحد في بداية الموسم لحصد النقاط من منافس قوي، وتماشياً مع النتائج الإيجابية التي حققها فريقه في كأسي الخليج ومحمد السادس للأندية العربية الأبطال. وأضاف: سمعت أحاديث جانبية للاعبين عن أهمية المباراة، خصوصاً مراد باتنا محترف الفريق الحالي والوحدة سابقاً، وأنها تمثل له تحدياً على المستوى الشخصي، وهو بطبيعة الحال متحمس لتقديم أداء عالي المستوى، وفي الوقت نفسه نفى استريبل أن هذا الحماس ربما يؤدي بنتيجة عكسية على تركيز باتنا، ووصفه بأنه لاعب محترف، وسيحول حماسه إلى طاقة إيجابية. وعن رؤيته الفنية «للعنابي» قال: لا أعرف عنهم الكثير من النواحي الفنية، لكني أعلم أنهم يمتلكون إمكانيات عالية من اللاعبين، ولا أستطيع التوقع إذا ما كانت خسارتهم في الجولة الأولى أمام الفجيرة ستؤثر عليهم بالسلب أم لا، فقط أركز على فريقي وكيفية تحقيق الفوز.