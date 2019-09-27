شتاين: أعرف كيف يفكر صديقي

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

أكد الهولندي موريس شتاين المدير الفني لفريق الوحدة، أنه يدرك أهمية مواجهة الجزيرة اليوم ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، كونها أمام فريق متخم بالنجوم سواء المواطنين أو المحترفين الأجانب، كما أنه يعد واحداً من أبرز الفرق المرشحة لللحصول على لقب دوري الخليج العربي هذا الموسم، وواصل المدير الفني لفريق الوحدة: فريقي يدخل المباراة بهدف الفوز، وشخصياً لدي ثقة مطلقة في لاعبي الفريق ونجومه وقدرتهم على تقديم عرض قوي أمام فريق محترم، يؤهلهم للخروج بنتيجة إيجابية.وأضاف المدير الفني لفريق الوحدة، عن كون المواجهة هولندية خالصة، وقال: «أعرف كل شيء عن الجزيرة، وعن صديقي مدربه يورغن ستريبل، وطريقة لعبه، وكيف يفكر وكيف كان يعمل في هولندا، ولكني كمدرب للوحدة، لن يشكل هذا الأمر فارقاً كبيراً بالنسبة لي، إذا كان مدرب المنافس هولندي مثلي، أو أي مدرب آخر، لأنني أبحث دائماً في الفوز.

كما أعرب الهولندي موريس شتاين، عن رضاه على أداء فريقه قبل وقال: راض على الصورة الإجمالية التي ظهر بها الفريق أمام الفجيرة الأسبوع الماضي، لكن الحظ لم يكن بجانب فريقي في عدة مناسبات، والنتيجة لم تكن مرضية بالطبع. وأضاف: بالتأكيد هناك أخطاء في المباراة الماضية، لكن الفريق عمل على تجنبها في الشوط الثاني، ولكن مرة أخرى الحظ لم يحالف الفريق، رغم تفوقنا في الشوط الثاني».

وعن غيابات الوحدة، قال: هي نفس الغيابات التي عانى منها الفريق الأسبوع الماضي، وتضم اللاعبين عبد الله أنور، أحمد راشد وحسين عباس، وعدا ذلك سيكون الجميع جاهز لخوض اللقاء.