الوحدة والجزيرة.. ديربي الطواحين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، محمد محسن

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تتجه الأنظار في التاسعة والربع من مساء اليوم، صوب استاد آل نهيان، لمتابعة قمة مباريات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، عندما يستضيف الوحدة جاره فريق الجزيرة في ديربي العاصمة، إذ تعد المباراة قمة من العيار الثقيل، وديربي يجمع بين نخبة من النجوم.

وتمثل المباراة مواجهة الطواحين الهولندية على الصعيد التدريبي، بين مدرب الوحدة موريس شتاين، ومواطنه يورغن ستريبل مدرب الجزيرة، في أول مواجهة بين الثنائي، عقب توليهما تدريب الفريقين الموسم الحالي.

وسيكون الديربي المرتقب صراعاً من نوع خاص، بين عدد كبير من النجوم في الفريقين، لما يضمانه من أسماء من العيار الثقيل، سواء على صعيد اللاعبين الدوليين أو الأجانب، ما ينبئ بأن عشاق كرة القدم الإماراتية على موعد مع متعة كروية منتظرة.

وسيسعى الوحدة صاحب الأرض، إلى تعويض خسارته غير المتوقعة في الجولة الأولى أمام الفجيرة بهدف نظيف، وتجاوز البداية المخيبة للآمال، للتأكيد على أن الفريق قادر على المنافسة الموسم الحالي، إذ إن خسارة مجددة لـ «أصحاب السعادة»، قد تضع الفريق تحت ضغوطات أكبر.

تركيز عالٍ

من جانبه، شدد الأوروغوياني نيكولاس ميليسي لاعب خط وسط الوحدة، على أهمية مواجهة الجزيرة اليوم، مؤكداً أن لاعبي العنابي يدخلون المباراة بتركيز عالٍ، وثقة من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط، خاصة أن اللاعبين يريدون مصالحة الجماهير، بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق في الجولة الأولى أمام الفجيرة. وأوضح أن المباراة صعبة، وأمام فريق قوي ونجوماً من العيار الثقيل، ولديهم الإصرار على القتال، وتقديم أداء أفضل من أجل تحقيق الفوز الأول في دوري الخليج العربي.

تحضيرات

من جهته، أنهى الجزيرة تحضيراته سريعاً، وخضع الفريق لحصتين تدريبيتين، وذلك عقب مباراته مع النصر العماني الاثنين الماضي، وتحقيق فوز عريض 3/‏1، والتأهل إلى دور 16 لكأس محمد السادس، ولذلك، فإن فخر أبوظبي يقع تحت ضغط المباريات، بعكس الوحدة، والذي لعب فقط أمام الفجيرة.

لم يدفع الجهاز الفني للجزيرة بعناصر قوته من اللاعبين كاملة أمام النصر العماني، وادخر تشكيلة من النجوم لمواجهة الوحدة في الديربي، فقد أراح علي خصيف، علي مبخوت، وأشرك مراد باتنا في الشوط الثاني، كما لم يشرك رباعي الدفاع، محمد فوزي، سالم راشد، محمد العطاس، خليفة الحمادي في المباراة، وفي الهجوم الثلاثي باتنا، مبخوت، وكينو.