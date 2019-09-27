شباب الأهلي والفجيرة.. لقاء الثأر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي - الفجيرة- محمد فضل

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يعود شباب الأهلي في السادسة والنصف من مساء اليوم، للظهور على ملعبه الرئيسي باستاد راشد بعد غياب قرابة الموسم، عندما يستضيف الفجيرة، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، ويدخل الفريقان المباراة بطموح مواصلة الانتصارات، بعد الفوز الذي حققه كل منهما في الجولة الأولى من المسابقة ويملك كلا الفريقين، 3 نقاط في رصيديهما من الجولة الافتتاحية، بعد فوز شباب الأهلي على مستضيفه حتا بثلاثة أهداف دون مقابل، وفوز الفجيرة على ضيفه الوحدة بهدف وحيد، في أولى مفاجآت الدوري هذا الموسم، وهو ما يؤشر إلى مواجهة قوية من الفريقين.

مباراة هامة

توقعات الكثيرين بقوة المواجهة، أكدها الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي لكرة القدم، عندما تحدث عن اللقاء، مشيراً إلى جاهزية فريقه لخوض المباراة، وقال: بالتأكيد هي مباراة هامة، خاصة وأنها تقام على ملعب الفريق، وأتمنى أن يؤدي الفريق بشكل جيد، ونفتتح أولى مبارياتنا على ملعب استاد راشد، بانتصار يعزز موقفنا في الدوري، ونحن نعمل مع الجهاز الفني لتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباريات السابقة، وعلينا مواصلة الجهود، من أجل تحسين مظهر الفريق.

وعن رأيه في فوز الفجيرة بالمواجهة الأخيرة مع شباب الأهلي، قال: فوز الفجيرة في آخر مباراة جمعت الفريقين في الموسم السابق، أمر أصبح من الماضي، والظروف في الوقت الراهن مختلفة، والفجيرة في الوقت الراهن يصنف ضمن الفرق القوية، خاصة مع بداية الموسم الحالي، بعدما قدم مستويات متميزة، وأجرى تعديلات مهمة على قائمته.

عروض جيدة

على جانب آخر، وبنشوة الفوز على العنابي في المباراة الأولى يسعى ذئاب الفجيرة إلى مواصلة عروضهم الجيدة التي قدموها أمام الوحدة بعد الفوز عليه بهدف كما يطمح رفاق المدرب الشاب الجزائري بوقرة لتكرار الانتصار على مستضيفهم شباب الأهلي بعد تخطيه في خاتمة مباريات الموسم الماضي من مسابقة الدوري بنتيجة 3-1 وهو النصر الذي أبقى الذئاب في الأضواء للموسم الثاني على التوالي لكن المهمة هذه المرة لن تكون سهلة أمام المتصدر والساعي للحفاظ على قمة الترتيب.

مباراة صعبة

كما اعترف مدرب الفجيرة بوقرة بصعوبة المباراة أمام شباب الأهلي الذي يتميز أداؤه بالقوة في كافة خطوطه مؤكداً عزم فريقه على إحراج صاحب الأرض وتحقيق النتيجة الطيبة، لافتاً إلى أن الفجيرة سيواصل الأداء بذات الرتم الذي كان عليه أمام العنابي مع إجراء بعض التعديلات داخل أرضية الملعب تتوافق مع خطته التي سيضعها لمواجهة فريق الفرسان.