3 مباريات بشعار «طموح زايد يعانق الفضاء»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت رابطة المحترفين الإماراتية، تخصيص الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، للاحتفاء برفع اسم الإمارات في الفضاء، بعد الإنجاز التاريخي للدولة بوصول أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

وأطلقت الرابطة مسمى «طموح زايد يعانق الفضاء»، على الجولة الثانية، لما يمثله هذا الإنجاز من علامة فارقة، ليس فقط في تاريخ دولة الإمارات، وإنما في المنطقة والعالم العربي، والذي استطاعت من خلاله أن ترسخ مكانتها في مجال الفضاء، تعزيزاً لرؤية القيادة الرشيدة، وتحقيقاً لحلم المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». وكان رائد الفضاء هزاع المنصوري قد انطلق على متن المركبة الفضائية سويوز إم إس، أول من أمس، في طريقه ليصبح أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية.

وتنطلق مباريات اليوم الثلاث، بلقاء الصاعدين إلى دوري الخليج العربي، خورفكان وحتا، يتواجهان على استاد اتحاد كلباء، في مباراة تنطلق في السادسة والنصف مساء، الفريقان خسرا في الجولة الماضية، والفريقان، رغم الهزيمة، قدما أداءً مقبولاً، خاصة في الشوط الأول. خسر خورفكان خارج ملعبه من الشارقة (2-0)، فيما خسر حتّا على ملعبه من شباب الأهلي (3-0)، يحتل خورفكان المركز الثالث عشر، ويوجد حتا في المركز الرابع عشر الأخير، وكلاهما دون نقاط.

وفي التوقيت نفسه، يستضيف شباب الأهلي فريق الفجيرة على استاد راشد، وحقق شباب الأهلي الفوز الأكبر بالمسابقة حتى الآن على حتا بنتيجة (3-0)، ولن تكون مهمة الفريق سهلة أمام الفجيرة، الذي بدأ الموسم بتحقيق فوز مفاجئ على الوحدة في الدقائق الأخيرة من المباراة. ويحتل شباب الأهلي صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط، في حين يوجد الفجيرة في المركز الخامس بنفس رصيد النقاط.

وتختتم الجولة بمواجهة القمة، التي تجمع فريقي الوحدة والجزيرة على استاد آل نهيان، وتنطلق في تمام التاسعة والربع مساءً، الوحدة خسر من الفجيرة خارج ملعبه، ويقبع في المركز الحادي عشر دون نقاط، فيما فاز الجزيرة على الظفرة (2-0)، ليحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 3 نقاط.