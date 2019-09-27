الشارقة والعين.. 6 نقاط وصدارة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، خالد المهيري، محمد فضل، وأحمد عيسى

أطلقت رابطة المحترفين مسمى «طموح زايد يعانق الفضاء» على الجولة الثانية لدوري الخليج العربي لكرة القدم احتفاءً بالإنجاز الكبير، وتفاعل اللاعبون مع الإنجاز عبر شاشات عملاقة في عدد من ملاعبنا، وأسفرت مباريات الجولة، أمس، عن فوز الشارقة على كلباء باستاد «النمور»، والعين على الوصل باستاد زعبيل بنتيجة واحدة 3 - 1. ووصل الفريقان إلى النقطة السادسة في صدارة البطولة، «العلامة الكاملة»، مع تفوق الشارقة بفارق الأهداف.



ونجح العين في حسم «الكلاسيكو» في الشوط الثاني من مباراته أمام الوصل، وسجل أهداف «الزعيم» كل من تسوكاسا شيوتاني، بندر الأحبابي، ولابا كودجو، في الدقائق 17 و 60 و68، فيما جاء هدف الوصل عبر البرازيلي سواريز في الدقيقة 14. وشهد الشوط الثاني ضغطاً كبيراً من لاعبي «الزعيم»، فيما أضاع لاعبو «الإمبراطور» عدداً من الفرص .



وبدأ مسلسل إحراز الأهداف في مباراة الشارقة وكلباء مبكراً وافتتح ريكاردو غوميز التسجيل للشارقة في الدقيقة 17، وأدرك ملابا التعادل لكلباء في الدقيقة 30 ، وأضاف كورنادو هدفاًُ للشارقة «على طريقة بلاتيني» في الدقيقة 41، وسجل عبد الله غانم الثالث في الدقيقة 68.



وخطف عجمان فوزاً غالياً من ضيفه النصر باستاد راشد بن سعيد بعد تأخره بهدف وقلب النتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وبقي النصر برصيد نقطة واحدة، افتتح النصر التسجيل عن طريق براندلي كواس «ق 23» ورد عجمان سريعاً بهدف التعادل عن طريق وليام أوسو «ق 26»، وكاد النصر يسجل الهدف الثاني «ق 29» من تسديدة لبراندلي ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، وطالب لاعبو عجمان بركلة جزاء من هجمة أبعدها محمود خميس ولكن الحكم قرر مواصلة اللعب.



وفي الشوط الثاني خطف عجمان الهدف الثاني «ق 71» عن طريق البديل حسين عبد الرحمن وعزز فاندر فييرا الفوز بهدف ثالث من ركلة جزاء «ق 81».



وتعادل الظفرة وضيفه بني ياس 1-1 وتقدم الظفرة بهدف جواو بيدرو في الدقيقة 36 وادرك «السماوي» التعادل في الدقيقة 59 عن طريق لويس أنطونيو، وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات ويلعب شباب الأهلي مع الفجيرة، والوحدة مع الجزيرة، وخورفكان مع حتا.