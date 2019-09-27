تعد مباراة اليوم بين الوحدة والجزيرة في ديربي العاصمة رقم 23 بين الفريقين في عصر الاحتراف، إذ التقيا في 22 مباراة على مدار المواسم الـ 11 الماضية، وتميل الكفة لمصلحة الجزيرة، الذي استطاع أن يحقق 8 انتصارات، فيما فاز الوحدة في 7 مواجهات، وحسم التعادل النتيجة في 7 مواجهات، وسجل الجزيرة 44 هدفاً، فيما سجل الوحدة 39 هدفاً.

أكبر نتيجة حققها الجزيرة أمام الوحدة في دوري المحترفين، كانت 5-1 في موسم 2016-2017، بينما أكبر فوز للوحدة بنتيجة 4-1 في موسم 2017-2018، أما أكبر فوز على الإطلاق في تاريخ مواجهات الفريقين، فكان في كأس رئيس الدولة موسم 2016-2017، عندما فاز الوحدة بسداسية نظيفة.