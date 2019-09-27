كوسانوفيتش: لدينا شغف بالفوز

شدد الصربي كوسانوفيتش محترف الجزيرة، على أهمية المباراة أمام منافس قوي، في بداية الموسم، والفوز بالنقاط أمر محفز للفريق للاستحقاقات التالية، لافتاً إلى أن التحضيرات سارت بشكل جيد، وأن الجميع لديه الشغف في تحقيق الفوز.

وعن انطباعه بشأن فريقه الجديد الجزيرة، قال: لقد حظيت بكرم استقبال وحفاوة، منذ مجيئي النادي، ولم يكن لدي معلومات كافية عن الجزيرة وطبيعة الدوري الإماراتي، بعدها علمت أن الفريق يضم لاعبين للمنتخب الوطني، وهو من أكبر الفرق المنافسة على الدوري.

وأضاف: ساعدني المدرب استريبل في التأقلم مع الفريق، خصوصاً أنني لم أنضم في المعسكر الإعدادي، وأصبحت اكثر تأقلماً وفهماً لطبيعة الكرة في الإمارات. أبوظبي - البيان الرياضي