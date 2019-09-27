أيمن الرمادي: الفار أنصفنا والحكم تعامل بكفاءة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أثنى أيمن الرمادي مدرب عجمان على كفاءة الحكم أحمد عيسى الذي أدار مباراة فريقه مع النصر اليوم ، وكسبها عجمان 3-1 في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي.

وقال الرمادي انه سعيد بمستوى التحكيم، ليس لأن فريقه فاز في النتيجة، بل لأن الحكم كان دقيقاً في التعامل مع حالات صعبة جدا، مثل التي ألغى فيها هدف النصر وركلة الجزاء المحتسبة لعجمان وجاء منها الهدف الثالث.

وأكد الرمادي أن التعاون والتفاهم بين طاقم التحكيم والفار كان مميزاً فأضاف للمباراة بعداً جيداً.

وعبر الرمادي عن سعادته بالفوز على فريق كبير مثل النصر، مشيراً إلى ان النتيجة لا تعني بأن النصر كان سيئاً في المباراة، ولكن حسن تقدير لاعبيه مهد لهم الطريق للفوز وخص في الاشادة الشقيقان حسن وحسين عبد الرحمن مفتاحا الفوز في المباراة.