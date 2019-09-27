زاناردي: لا أخشى على مستقبلي مع النصر

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

اعترف البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر بتأثير خسارة فريقه من عجمان نفسياً ومعنوياً.

وقال زاناردي أن الأمر طبيعي في كرة القدم عند الخسارة تحدث الضغوط على كل المنظومة في الفريق، لكنه لا يخشى على مستقبله في تدريب الفريق،

وأكد أن خسارة 5 نقاط في أول جولتين ليس نهاية المطاف، والمشوار طويل في بطولة الدوري، ومن الواجب الاستعداد جيداً للمباراة المقبلة أمام الظفرة وطي صفحة الخسارة.

وقال مدرب النصر ان فريقه كان مسيطر على المباراة حتى بعد تقدمه بالهدف الأول، وان النتيجة لا تعبر عن سيناريو المباراة، مشيراً إلى ان عجمان استغل هجمة مرتدة في الشوط الثاني، كانت نقطة التحول في تقدمه وفوزه بالنتيجة