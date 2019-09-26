الزعيم " يهزم " الإمبراطور " في قمة " الكلاسيكو "

المصدر: دبي – خالد المهيري- تصوير - سالم خميس

حقق نادي العين فوزاً كبيراً على نظيره الوصل في " الكلاسيكو " بنتيجة ( 3- 1 ) في المباراة التي أقيمت اليوم، على ملعب زعبيل ضمن مباريات الأسبوع الثاني لدوري الخليج العربي .

سجل أهداف العين كلا من تسوكاسا شيوتاني، بندر الأحبابي، و لابا كودجو، فيما جاء الهدف اليتيم للوصل عبر النجم البرازيلي ويلتون سواريز .

وشهد الشوط الاول ضغط من الجانبين لمحاولة إقتناص الهدف الأول ، إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل، إلى ان جاء الهدف الأول بتوقيع الاعب ويلتون سواريز في الدقيقة 15، إلا أن فريق العين انتفض وضغط بقوة لمعادلة النتيجة وليأتي الرد في الدقيقة 18 بتوقيع الاعب تسوكاسا شيوتاني .

وإستمر الضغط بين الجانبين، إلا أن " الزعيم " العيناوي كان الأكثر تهديدا لمرمى " الإمبراطور " حتى نهاية الشوط الأول، التي شهدت محاولات من الوصل في الدقائق الأخيرة لإحراز الهدف الثاني كان أبرزها الركلة الحرة المباشرة والتي قام بتسديدها الاعب خميس إسماعيل .

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط لاعبو نادي العين بقوة على مرمى الوصل، فيما أضاع " الإمبراطور " عدد من الفرص المحققة، حتى جاء الهدف الثاني لـ " الزعيم " بتوقيع الاعب بندر الأحبابي في الدقيقة 61، فيما سجل الاعب لابا كودجو الهدف الثالث للعين في الدقيقة 69 .