عجمان يخطف "النصر" بالثلاثة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم



خطف عجمان فوزاً غالياً من ضيفه النصر، بإستاد راشد بن سعيد بعد تأخره بهدف فقلب النتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، وبقي النصر في نقطة واحدة.

افتتح النصر التسجيل عن طريق براندلي كواس "ق 23"ورد عجمان سريعا بهدف تعادل صنعه فاندر فييرا بعرضية متقنة حولها وليام اوسو في قلب المرمى "ق 26".

وكاد النصر أن يسجل الهدف الثاني "ق 29" من تسديدة أخرى لبراندلي ولكن الحكم أحمد عيسى ألغى الهدف بداعي التسلل.

وطالب لاعبو عجمان بركلة جزاء من هجمة أبعدها محمود خميس داخل الصندوق ولكن الحكم أمر بمواصلة اللعب لينتهي الشوط بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني خطف عجمان الهدف الثاني "ق 71" عن طريق البديل حسين عبد الرحمن من هجمة مرتدة، ثم عززه فاندر فييرا بهدف ثالث من ركلة جزاء "ق 81" ارتكبها محمود خميس مع حسن عبد الرحمن.