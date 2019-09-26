الشارقة يفوز على كلباء بثلاثية ويتصدر الدوري مؤقتاً

المصدر: كلباء- محمد فضل-تصوير- زيشان احمد

إعتلى فريق الشارقة قمة دوري الخليج العربي "بشكل مؤقت" مستعيداً مركزه المحبب، بعد فوزه على اتحاد كلباء بنتيجة 3-1

خلال المباراة التي أقيمت اليوم بالساحل الشرقي ضمن مواجهات الجولة الثانية، ليرفع الشارقة رصيده الى 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة ويظل كلباء دون رصيد من النقاط .

وبدأ مسلسل احراز الأهداف باكراً بعد أن تمكن الضيوف من إفتاح باب التسجيل عبر المحترف ريكاردو غوميز في الدقيقة 17 بعد تلقيه تمريرة سحرية من زميله البرازيلي ايغور كورنادو.

لكن الرد على هدف الشارقة لم يتأخر كثيراً وجاء عبر اللاعب المتألق بنيال ملابا، الذي سجل هدف التعادل، وهو الثالث له في الدوري بعد أن تابع إحدى الكرات المرتدة من الحارس الشرقاوي أحمد ديدا في الدقيقة 30.

ويستمر اللعب سجال بين الفريقين، ليأتي الدور على كورنادو الشارقة الذي أحرز أجمل أهداف اللقاء، عندما وضع الضربة الحرة في سقف المرمى على طريقة الفرنسي بلاتيني في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف بعد شوط رائع من الفريقين.

و خلال شوط المدربين تمكن مدافع الشارقة عبد الله غانم من تسجيل هدف فريقه الثالث من ضربة راسية، بعد أن تحرك من وسط مدافعي كلباء محولًاً إحدى الكرات برأسه هدف ثالث في الدقيقة 68

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر المباراة اية أهداف ليعلن الحكم احمد خلفان نهاية المباراة فوز الشارقة 3-1 .