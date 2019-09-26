الظفرة والسماوي حبايب

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

تعادل الظفرة وضيفه بني ياس 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب إستاد حمدان بن زايد ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي ، بعد مباراة متوسطة الأداء شهدها 277 مشجعا.

وخلال مجريات اللعب تقدم صاحب الأرض بهدف ملعوب، من هجمة منظمة أنتهت بعكسية من عبد الرحمن يوسف حولها جواو بيدرو برأسية لداخل الشباك ق 36 منحه الأفضلية في الشوط الأول لعبا ونتيجة.

وفي الحصة الثانية عاد السماوي أكثر هجوما لتعديل النتيجة وسط محاولات من الظفرة لإضافة الهدف الثاني، لكن الفريق الضيف تمكن من إدراك التعادل بتهديفة قوية من خارج الصندوق بواسطة لويس أنتونيو سكنت يمين حارس الظفرة خالد السناني ق 59،

وبعده اشتغل التنافس حول نقاط اللقاء بهجوم مكثف من الفريقين بحثاً عن هدف التفوق الثاني، الذي رفض أن يأتي حتى أطلق الحكم سلطان عبد الرازق صافرة النهاية ، ليضع الظفرة أول نقطة في رصيده فيما رفع السماوي رصيده إلى نقطتين من تعادلين.