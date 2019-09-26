«الأولمبي» يترقّب قرعة نهائيات آسيا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُسحب اليوم في بانكوك قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند للفترة من 8 إلى 26 يناير 2020 بمشاركة 16 منتخباً.

وتأهل الأبيض الأولمبي إلى النهائيات عن جدارة بعد تصدره للمجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات السعودية ولبنان والمالديف ولعبت مبارياتها في شهر مارس الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، حيث جمع الأبيض 7 نقاط بعد فوزه على لبنان ( 6-1 ) وعلى المالديف ( 3-0 ) فيما تعادل مع شقيقه المنتخب السعودي ( 1-1 ).

ويتأهل البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وفي حال تواجد منتخب اليابان ( مستضيف دورة الألعاب الأولمبية ) ضمن المراكز الثلاثة الأولى فسيتم تأهيل صاحب المركز الرابع مباشرة إلى الأولمبياد.