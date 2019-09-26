تغريم لابا.. «عقوبة غير إنسانية»!

المصدر: العين - طلحة عبدالله

لم يتوقع التوغولي لابا كودجو، مهاجم نادي العين، أن يكون تفاعله الحزين مع وفاة والده سيجلب له غضب لجنة الانضباط باتحاد الكرة، التي عاقبته بغرامة تبدو رمزية 1000 درهم لكنها مؤثرة معنويا لرفعه صورة فقيده العزيز بعد تسجيله للهدف الأول للعين في مرمى اتحاد كلباء خلال الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، بحجة تطبيقها للائحة التي تمنع رفع اللافتات أو الصور التي تحوي عبارات أو أشخاصاً، وقد أثارت عقوبة اللاعب غضباً عارماً على الاتحاد ولجنته من قبل جماهير العين التي تعاطفت مع لاعبها ووصف بعضها القرار بغير الإنساني ضد لاعب لم يستطع أن يخفي مشاعره الحزينة بعد أن فقد والده العزيز قبل 24 ساعة فقط من المباراة، فيما طالب بعض الجماهير بضرورة مراجعة القرار ومراعاة مثل هذه الحالات الإنسانية.