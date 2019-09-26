اتحاد الكرة ينسّق مع الإعلام لمباريات الأبيض

المصدر: دبي - العوضي النمر

يعقد اتحاد الكرة في مقره بدبي اجتماعاً تنسيقياً مع القيادات الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام لبحث ترتيبات مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره منتخب إندونيسيا يوم 10 أكتوبر المقبل باستاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن الجولة الثانية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويبحث خلال الاجتماع الذي يترأسه محمد بن هزام الأمين العام دعم ومؤازرة الإعلام لمهمة الأبيض في مباراته المهمة مع إندونيسيا خاصة وأنها المباراة الرسمية الأولى للأبيض على أرضه في التصفيات بعد أن خاض مواجهته الأولى بالتصفيات خارج أرضه وتحديداً في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث استطاع العودة بفوز ثمين على ماليزيا بهدفين لهدف، والتنسيق لباقي مباريات التصفيات.