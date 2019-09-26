لجنة الحكام ترفع توصية «3 مقيمين» للاتحاد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، أول من أمس، اجتماعها الدوري في مقر الاتحاد بدبي، برئاسة مسلم سهيل الكثيري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبحضور محمد مبارك الهاجري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، وناصر عبد الله الحمادي، حمد المزروعي، خميس الشامسي وعلياء الحوسني أعضاء اللجنة وأحمد يعقوب مستشار اللجنة وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام ومحمد العشماوي سكرتير اللجنة.

واعتمدت اللجنة رفع توصيات للاتحاد لاعتماد ثلاثة مقيمين للحكام في المراحل العمرية، واعتمدت نتائج دورة الحكام المستجدين (الإناث)، وتفعيل لائحة الحكام بمعاملة من لم يجدد ترشيحه للشارة الدولية معاملة الدوليين مالياً، واعتمدت تطبيق إضافة حكم فيديو مساعد ثالث خلال المباريات اعتباراً من الدور الثاني.