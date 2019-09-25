أروابارينا: لا تهمني الأسماء وأركز في شباب الأهلي على الجاهزية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، عن أمنيته بأن يفتتح عودة فريقه إلى ملعب الرئيسي بإستاد راشد، بالفوز على الفجيرة بعد غدً الجمعة، عندما يلتقي الفريقين ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، وأكد أنه لا يهتم بالأسماء، وأن الأكثر جاهزية هو من يشارك في المباريات.

وأضاف: "لدينا مباراة مهمة على ملعبنا الرئيسي الذي نعود إليه بعد غياب طويل، وخلال الأيام الماضية، عملنا بشكل جيد، ونتمنى أن يثمر هذا العمل الجيد، ونحسن بعض الأخطاء التي سقطنا فيها خلال مبارياتنا الأخيرة".

وأوضح: "شاهدت مباريات للفجيرة هذا الموسم، وتعرفت على إيجابيات وسلبيات الفريق، وأتمنى أن ننجح في تحقيق الفوز بمباراتنا الأولى على ملعب استاد راشد، والذي غبنا عنه طويلاً".

وعن خسارة شباب الأهلي آخر مبارياته من الفجيرة في الموسم الماضي بالدوري، قال المدرب: "الظروف مختلفة عن مباراتنا العام الماضي مع الفجيرة، والفجيرة هذا الموسم كسب الوصل والوحدة، وغيروا المدرب وبعض اللاعبين الأجانب والمواطنين".

وتابع: "الفجيرة خصم خطير، والمباراة صعبة، ودائما يهمنا أداء فريقنا، ونحلل الخصم جيداً قبل مواجهته، والمهم العمل الذي نقوم به مع فريقنا، وأنا حريص على الدفع باللاعب الأكثر جاهزية فنية وبدنية، ولا تهمني الأسماء، لأن إذا كانت الأسماء مهمة، كنا ما نزال نرى مارادونا وبيليه في الملاعب، ولابد أن يكون المدرب عادل حتى تقل أخطاء الفريق".